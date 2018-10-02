    02 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan şok iddiaya açıklama geldi

    Beşiktaştan şok iddiaya açıklama geldi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Kulübü, resmi nden " Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, Genel Başkanı ile görüştü" haberini yalanladı.

    'ın resmi nden yaptığı açıklama şu şekilde:

    "'nde bugün 'ün köşesinde yer alan Başkanımız 'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, Genel Başkanı ile görüştüğü haberi gerçeklerle örtüşmemektedir. Başkanımızın haberde geçtiği gibi herhangi bir görüşmesi ve düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.

    Milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan, en eski ve en köklü kulübünün Başkanlığı'nı yapan; ayrıca Türk unun gelişim ve değişimi adına Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkanımız Fikret Orman, bundan sonra da sadece Beşiktaş JK ve futbolun içinde olan bir gelecek planlamaktadır.

    Kıymetli kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.

    Saygılarımızla"

    Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Siyaset kulislerinden bir Beşiktaşlı" başlıklı yazısı

    "Yerel seçimlerle ilgili siyaset kulisleri de piyasa gibi bir iniyor bir çıkıyor. Bazen her seçimde adı geçen eski rezerv isimler piyasayı aşağı çekerken, bazen de sürpriz isimler dalgalanmaya yol açıyor. Bu açıdan 'nin siyasi kulisleri diğerlerinden biraz daha hareketli... Mesela İzmir'de 'nun, 'da ise Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem 'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor.

    Bu seçim merkezleri garanti olduğu için cazip tabii... Bu yüzden de fazla uğraşmak istemeyenlerin gözü hep oralarda. O ilçelerden biri de İstanbul Beşiktaş... Göz koyanlara gelince, son günlerde kulislerde konuşulan bir isim gerçekten şaşırtıcı; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. İlk başta inanmadım ama kulislerde söylenenler yabana atılacak gibi değil; "Orman önce kendisi için Kemal Bey'le konuştu. Ama sonra ne olduysa yönetimden Şafak Yazıcıoğlu adı dolaşmaya başladı."

    Geçmişte eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da Beşiktaş'tan gelmişti. Sürpriz mi değil mi göreceğiz."

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