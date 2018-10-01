    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Muhteşem Atiba!

    Muhteşem Atiba!
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    35'lik futbolcu, için ne kadar önemli olduğunu iki maçta hatırlattı. Takım maksimum gücüne yaklaştı.

    Beşiktaş'ta teknik direktör , 'in yokluğunda derbisinde orta sahaya gözü kapalı şekilde 'ı sürmüştü. İmzası geciktiği için takımla uzun süre antrenman yapmayan 35 yaşındaki futbolcu 'deki performansıyla profesyonellik dersi vermişti. Fenerbahçe maçından sonra Vodafone Park'taki mücadelesinde de mükemmel bir futbol sergiledi. 90 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu takımdaki herkesin performansını yukarı çekti. 74 kez topla buluşup yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. 10 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 7 sahipsiz top kazandı. 3 top kaptı. Onun varlığı 'ın oyununu pozitif yönde geliştirdi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşa bedava forvet! Beşiktaş'a bedava forvet!
    Kartal rotayı Avrupaya çevirdi Kartal rotayı Avrupa'ya çevirdi
    Beşiktaşlı taraftarlara çirkin saldırı! Beşiktaşlı taraftarlara çirkin saldırı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör