01 Ekim 2018, Pazartesi
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Muhteşem Atiba!
Giriş Tarihi: 01.10.2018
35'lik futbolcu, Beşiktaş için ne kadar önemli olduğunu iki maçta hatırlattı. Takım maksimum gücüne yaklaştı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Gary Medel'in yokluğunda Fenerbahçe derbisinde orta sahaya gözü kapalı şekilde Atiba Hutchinson'ı sürmüştü. İmzası geciktiği için takımla uzun süre antrenman yapmayan 35 yaşındaki futbolcu Kadıköy'deki performansıyla profesyonellik dersi vermişti. Fenerbahçe maçından sonra Vodafone Park'taki Kayserispor mücadelesinde de mükemmel bir futbol sergiledi. 90 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu takımdaki herkesin performansını yukarı çekti. 74 kez topla buluşup yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. 10 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 7 sahipsiz top kazandı. 3 top kaptı. Onun varlığı Beşiktaş'ın oyununu pozitif yönde geliştirdi.
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