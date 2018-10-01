    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş rotayı Avrupa'ya çevirdi

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    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    ekibinin lig ve Avrupa’da oynadığı maçların kasetlerini izlemeye başlayan Güneş, yardımcısı Mansız’a da dün akşam biten Sundsvall maçını izlettirdi

    Süper Lig'de önceki akşam 'u yenerek zirve takibini sürdüren 'ta gündem, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Malmö maçına döndü. "İlk amacımız gruptan çıkmak. Sonrasına bakacağız" diyerek tedbiri elden bırakmayan tecrübeli teknik direktör de deplasmandaki mücadelenin taktik çalışmalarına start verdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kayserispor sınavı sonrası tesislerde kalarak ekibinin ligde ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaların kasetlerini izlediği bildirildi.

    KADRODA ROTASYON YAPABİLİR

    Hatta yardımcısı 'ı dün akşam oynanan ve biten Malmö-Sundsvall mücadelesini takip etmeye gönderdiği ifade edildi. Rakibin tehlikeli isimlerini mercek altına alan Güneş'in, özellikle Markus Rosenberg'le ilgili notlar aldığı vurgulandı. Karşılaşmanın İsveç'te oynanacak olması nedeniyle çıkaracağı ilk 11'i bu doğrultuda kuracak olan Güneş'in Malmö deplasmanı sonrası ligdeki maçını da dış sahada yapacakları için kadroda a gidebileceği gelen haberler arasında.

    GRUBUN EN İYİ TAKIMI

    Malmö savunmasının tecrübeli ismi Lasse Nielsen, Beşiktaş'tan çekindiklerini söyledi. Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen 30 yaşıdaki futbolcu, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Kendi sahamızda bile olsa ne kadar zor olacağının farkındayız. Özellikle İstanbul'daki maçın atmosferini çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    MAÇLARI HEP BOL GOLLÜ

    24. haftası oynanan İsveç Ligi'nde Malmö dün evinde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı. Ancak Malmö attığı gollerle dikkat çekiyor. Mavi-beyazlı takım son haftalarda aldığı galibiyetleri hep 3 ve daha fazla gol atarak kazandı. Malmö'nün en golcü isimleri ise Rosenberg ve Rieks durumunda.

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