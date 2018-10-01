Beşiktaşta Malmö maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö ile 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açılamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda Beşiktaşlı futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Adriano Correia'nın takımdan ayrı olarak sahada çalıştığı bildirildi.

Takım halinde yapılan ısınmanın ardından istasyon koşuları ve stretching yapan siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması gerçekleştirdi.

Taktik programın yer aldığı bölümde Beşiktaşlı futbolcular yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın 11.00'de yapacakları idmanla devam edecek.