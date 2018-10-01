    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları

    Beşiktaşta Malmö maçı hazırlıkları
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında temsilcisi ile 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açılamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idmanda lı futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

    Bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Adriano Correia'nın takımdan ayrı olarak sahada çalıştığı bildirildi.

    Takım halinde yapılan ısınmanın ardından istasyon koşuları ve stretching yapan siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışması gerçekleştirdi.

    Taktik programın yer aldığı bölümde Beşiktaşlı futbolcular yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla günü tamamladı.

    Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın 11.00'de yapacakları idmanla devam edecek.

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