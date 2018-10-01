    01 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı

    Beşiktaş Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkanlığa getirildi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre başkanlığındaki yönetim kurulunda asbaşkanlar ve ile genel sekreter 'in görevleri değişmedi.

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

    Fikret Orman: Başkan

    : İkinci başkan

    Umut Güner: Asbaşkan, komitesi başkanı, Vodafone Park'tan sorumlu yönetim kurulu üyesi

    Deniz Atalay: Asbaşkan, TFF ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

    Ahmet Ürkmezgil: Genel sekreter, icra kurulu başkanı

    Hüseyin Yücel: Pazarlama ve yeni projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi, e-spordan sorumlu icra kurulu üyesi

    : BJK ve A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi

    : Futbol altyapı ve scouting sorumlu yönetim kurulu üyesi

    Ahmet Cihat Kumuşoğlu: Muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyesi

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Hukuktan sorumlu, icra kurulu ve transfer komitesi üyesi

    Hüseyin Mican: Kartal Yuvalarından sorumlu icra kurulu üyesi

    : Taraftar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

    : Amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

    Gökçe Meriçten: Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi

    Candaş Tolga Işık: İletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi

    Melih Aydoğdu: Transfer komitesi üyesi



    Kaynak: AA
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