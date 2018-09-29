    29 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Vagner Love 6 hafta sonra sahada

    Vagner Love 6 hafta sonra sahada
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    ’ın Brezilyalı futbolcusu 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.

    'in 7. haftasında 'ın evinde 'u ağırladığı müsabakada sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro 'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında , Larin ve Love kalmıştı.

    Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.

    Tecrübeli golcü, mücadelenin 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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