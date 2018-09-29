Şenol Güneşten ince hesaplar

Atiba’nın performansı, Babel’in gol atması sistemi ve oyuncuları değiştirebilir, usta hoca Kayseri karşısına 3-5-2 ile bile çıkabilir

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in kafasındaki 11 hala şekillenmiş değil. Tecrübeli çalıştırıcının, son maçta kırmızı kart gören Caner ve sakatlığı bulunan Adriano'nun yokluğunda sol bekte kimi oynatacağı merak edilirken, orta sahada da bir forma savaşı yaşanacak. İleri uçta ise yeniden bir Babel tercihi olabileceği konuşuluyor. Normal sisteminin dışında 3-5-2'yi de deneyebileceği belirtilen Güneş'in olası kadro tercihleri ise şöyle:

PEPE, VIDA VE ROCO

1- Babel forvet oynar, Lens yine kanada geçer.

2- Atiba sol bek başlar, orta alan Medel-Oğuzhan-Ljajic'ten oluşur.

3- Kayserispor'un eksik kadrosunu fırsat bilerek savunmayı Pepe-Vida-Roco'dan kurar, orta sahaya Medel-Atiba-Oğuzhan, kanatlara Quaresma- Babel, forvete Larin'i koyar.

4- Vida sol beke geçer. Pepe-Roco ikilisinin önüne geçen Medel-Atiba- Ljajic üçlüsünü yerleştirir. Yine Lens ve Q7 ile kurduğu kanatların önüne Babel'i forvette oynatabilir.