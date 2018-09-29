Quaresmaya Messi örneği

Teknik patron Güneş, Quaresma ile özel görüşmeler yapıyor.

Portekizli oyuncudan maçlarda enerjisini idareli kullanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, bu konuda Messi'yi örnek gösterip "Çok koşmak değil, kaliteli koşular yapmak önemli. Topla gerektiği yerde buluşmaya çalış. Messi de çok koşmuyor. Sadece doğru yerde topu alıp gidiyor. Sen de kendini fazla yormadan hücum bölgesinde atacağın deparlarla oyunda kal" dedidiği bildirildi. Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yorulduğunu düşündüğü Portekizli yıldızı kenara almıştı.