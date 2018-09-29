    29 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Quaresma'ya Messi örneği

    Quaresmaya Messi örneği
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Teknik patron Güneş, ile özel görüşmeler yapıyor.

    Portekizli oyuncudan maçlarda enerjisini idareli kullanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, bu konuda 'yi örnek gösterip "Çok koşmak değil, kaliteli koşular yapmak önemli. Topla gerektiği yerde buluşmaya çalış. Messi de çok koşmuyor. Sadece doğru yerde topu alıp gidiyor. Sen de kendini fazla yormadan hücum bölgesinde atacağın deparlarla oyunda kal" dedidiği bildirildi. Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yorulduğunu düşündüğü Portekizli yıldızı kenara almıştı.

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