    28 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

    Beşiktaşta Kayserispor maçı hazırlıkları
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , 'in 7. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı.

    Taktik uygulamalar sonrası çift kale maç oynayan siyah-beyazlı takımın antrenmanı şut çalışmasıyla sona erdi.

    maçı hazırlıklarını tamamlayan , tesislerde kampa girdi.


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