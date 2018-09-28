Beşiktaşta Kayserispor maçı hazırlıkları

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Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı.
Taktik uygulamalar sonrası çift kale maç oynayan siyah-beyazlı takımın antrenmanı şut çalışmasıyla sona erdi.
Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, tesislerde kampa girdi.
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