Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. Bu sezon çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş Kayserispor'u taraftarının da desteği ile mağlup ederek zirve yarışını devam ettirmek istiyor. Kayserispor'da yaşanan son dakika gelişmesine göre sakatlanan Deniz Türüç bu önemli maçın kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Caner Erkin cezalı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Caner Erkin, Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

Sol bekte belirsizlik

Cezalı Caner Erkin'in yanı sıra Adriano Correia'nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu. Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin'in yokluğunda bu bölgede Domagoj Vida'nın ismi ön plana çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

Beşiktaş ile Kayserispor 45. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6'sını kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 68 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 47, Kayserispor ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Maç öncesi notlar:

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ettiği son beş maçın her birinde rakibine en az iki gol attı (4G 1B).

Beşiktaş ligde sekiz maçtır kalesini gole kapatamıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Süper Lig'de gol yemediği son karşılaşma Kayserispor'a karşıydı (Mayıs 2018'de 2-0).

Beşiktaş, 1975/76 sezonunun ardından (toplamda altı maç) ilk kez sezonun ilk altı maçında kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan (105) daha fazla şut çeken tek takım Sivasspor (110). Siyah-Beyazlılar, isabetli şut kategorisinde ise ligin en iyi takımı konumunda (33).

Süper Lig'in 2018/19 sezonunda rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım Beşiktaş (toplam 182, maç başı 30.3).

Ligde şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım Beşiktaş (5). Gollerinin yüzde 45'ini kafayla bulan Kara Kartal, bu alanda da ligin en yüksek yüzdesine sahip ekibi durumunda.

Bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en az gol atan iki takımdan biri Kayserispor (1; Akhisarspor ile birlikte). Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son 11 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi.

Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (7G 6B). Güneş'in Ertuğrul Sağlam'a karşı da kariyerinde tek yenilgisi bulunuyor (6G 3B).

2017/18 sezonunun başından bu yana Beşiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu Ryan Babel (21).

Bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin (8 gol 7 puan) ardından attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Ryan Babel (4 gol 6 puan).

2018/19 sezonunun ilk altı haftasında Ricardo Quaresma'dan daha fazla asist yapabilen oyuncu yok (4; Özgür Çek ile eşit).

Ligde şu ana kadar en fazla hava topu kazanan isim Pepe (38). Portekizli, aynı zamanda Ryan Babel'in (4) ardından Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu (3).

Süper Lig'de şu ana kadar rakiplerine en fazla çalım atan (17) ve sahipsiz top kazanan (53, kaleciler hariç) oyuncu Bernard Mensah.

Kayserispor'un ligde attığı son dört golün ikisinde asist Deniz Türüç'ten geldi (kendi kalesine atılanlar hariç); Skrtel kendi kalesine gol atmıştı.