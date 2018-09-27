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Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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