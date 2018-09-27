    27 Eylül 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    , ’in 7'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

    Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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