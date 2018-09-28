    28 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın rakibi Kayserispor

    Beşiktaşın rakibi Kayserispor
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , 'in 7. haftasında yarın 'u konuk edecek.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

    'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

    İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

    Caner Erkin cezalı

    Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Caner Erkin, Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

    Sol bekte belirsizlik

    Cezalı Caner Erkin'in yanı sıra Adriano Correia'nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu.

    Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin'in yokluğunda bu bölgede Domagoj Vida'nın ismi ön plana çıktı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

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