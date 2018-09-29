    29 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Rıdvan Dilmen: "Quaresma'nın vuruşunu Ronaldo yapamaz"

    Rıdvan Dilmen: Quaresmanın vuruşunu Ronaldo yapamaz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 Giriş Tarihi: 29.09.2018

    Sabah Spor ve Fotomaç Gazetesi yazarı , 'in 7. haftasında oynanan - mücadelesini yorumladı.

    İşte 'in açıklamalarından satır başları:

    "Bu komik vuruş, çarpma ancak Vagner Love'a ait olabilir. Öldürücü koşusunu yaptı, kötü de vurmadı ama kaleci çıkardı. Sonra döndü, çarptı. Tecrübe golü değil bu. Bu sadece gol."

    "Quaresma'nın bu golünü atabilirdi. atabilirdi belki. Bu topu böyle atmak çok kolay değildir. 'de aktif oyunculardan böyle bir gol atan çıkmaz. Tam Quaresma vuruşu."

    "Ben mesela bu vuruşu yapamam. Quaresma'nın dışında bunu çok büyük oyuncular dahi yapamayabilir. Ronaldo yapamaz."

    "Babel bugün kendi kalitesinin altında kaldı. Sebebi ise Caner ve Adriano'nun olmayışı. Arkadan yardım gelmeyince demarke vaziyette kalamadı. Sürekli markaj altında."

    "Arkadaki oyuncuların öndeki oyunculara ne kadar ihtiyacı varsa, öndeki oyuncuların da arkadakilere ihtiyacı var. Bu maçın teknik olarak en kritik göze batan noktası buydu."

    " taraftarı Şenol Güneş'i sahiplendi. Fikret Orman'ın da ben Şenol Hoca ile çalışmak isteyeceğini düşünüyorum. Şenol Hoca'nın en az iki yıl daha Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum."

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