    27 Eylül 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Caner Erkin hakim karşısında...

    Beşiktaşlı yıldız hakkında flaş karar!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018

    Beşiktaşlı futbolcu , hakem 'a küfür davası için hakim karşısına çıktı. Tanık olarak mahkemeye çağırılan Beşiktaşlı futbolcu ise duruşmaya gelmedi.

    49. 'ndeki duruşmaya, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen sanık avukatlarıyla birlikte katıldı. Müşteki hakem ise duruşmaya katılmadı. Sanık Caner Erkin savunmasında suçlamaları reddederek küfür etmediğini söyledi. Erkin, "Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan'la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir sorun yoktu" dedi. Söz alan avukatları da Caner Erkin'in beraatine karar verilmesini istedi.



    TOLGAY DURUŞMAYA GELMEDİ

    Hakim, maç esnasında pozisyona yakın olan ve tanık olarak çağırılan Beşiktaşlı futbolcu 'ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırarak Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. Duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Erkin, adliyeden ayrıldı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Mete Kalkavan'ın sanık futbolcu Caner Erkin'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada Erkin'in el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiği belirtiliyor. Caner Erkin ifadesinde, sinkaflı sözler kullanmadığını söylediğine yer verildi. İddianamede, Caner Erkin'in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner' Erkin'in, "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Önceki celse ifadesi alınan müşteki hakem Mete Kalkavan, "Ben hakaret içeren bir söz duymadığımdan şikayetçi değilim" demişti.

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