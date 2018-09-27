Asistan değil profesör!

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'Asist'an değil profesör!
Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 Giriş Tarihi: 27.09.2018
Dün 36 yaşına giren Quaresma, 2015-16 sezonundan bu yana 128 maçta 41 asistle takımın en çok gol pası veren ismi oldu
Bu sezon sahaya çıktığı 9 maçta 1 gol, 7 asistlik performans sergileyen Ricardo Quaresma, takıma olan katkısını bir kez daha ispatladı. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı formayı giymeye başladığı ikinci döneminden itibaren (2015- 16 sezonu) resmi maçlarda takımın en çok asist yapan ismi oldu. Bu dönemde 128 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu toplam 41 gol pası verdi. Bu asistlerin 30'unu ligde, 5'ini Şampiyonlar Ligi, 6'sını da Avrupa Ligi maçlarında yaptı. 109 maça 11'de başlayan Q7'nin 17 de golü bulunuyor. Öte yandan Portekizli yıldız dün 36 yaşına girdi. Beşiktaş sosyal medyadan "İyi ki doğdun Quaresma... Nice mutlu yıllara" paylaşımı yaparken, UEFA ve eski takımlarından Barcelona da Q7'yi unutmadı. UEFA "Mutlu yıllar" başlığı altında oyuncunun Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'ndaki gol sevinçleri görselini paylaştı. Barcelona da aynı şekilde kutlama yaptı.
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