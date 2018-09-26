TFFden Beşiktaşa kötü haber! Reddedildi

TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! Reddedildi
Kayserispor, Beşiktaş'ın hafta sonu oynanacak mücadeleyi Kadir Has Stadyumu’nda oynama talebinin Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul görmediğini açıkladı.
Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:
Kayserisporumuzun, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş JK tarafından Kadir Has Stadyumu'nda oynama talebi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir.
Müsabaka program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır.
Büyük taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş kulübü, Vodafone Park'ın zemininin bozuk olması ve yenileme çalışmaları sebebiyle TFF'ye Kayserispor maçının Kayseri'de, ikinci yarıdaki maçın ise İstanbul'da oynanması yönünde başvuruda bulunmuştu.
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