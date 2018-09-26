    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    TFF'den Beşiktaş'a kötü haber! Reddedildi

    TFFden Beşiktaşa kötü haber! Reddedildi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    , 'ın hafta sonu oynanacak mücadeleyi Stadyumu’nda oynama talebinin Yönetim Kurulu tarafından kabul görmediğini açıkladı.

    Kayserispor'un açıklaması şu şekilde:

    umuzun, 7. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş JK tarafından Stadyumu'nda oynama talebi Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir.
    Müsabaka program çerçevesinde 'da oynanacaktır.

    Büyük taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

    NE OLMUŞTU?

    Beşiktaş kulübü, Vodafone Park'ın zemininin bozuk olması ve yenileme çalışmaları sebebiyle 'ye Kayserispor maçının Kayseri'de, ikinci yarıdaki maçın ise İstanbul'da oynanması yönünde başvuruda bulunmuştu.

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