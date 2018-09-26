Beşiktaş deplasmanda şampiyonluk sezonlarını aratıyor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda oynanan 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan yitirdi. Tecrübeli teknik adamın görev yaptığı sonraki 2 sezonda 20 dış saha mücadelesinde 8 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın puan kaybı, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle şimdiden 29 puana ulaştı.

Son 14 maçtaki puan kaybı 21

Beşiktaş, geçen sezondan bu yana Süper Lig'deki son 14 dış saha maçında 21 puanlık kayıp yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayabildi. Deplasmanda 6 kez berabere kalan Beşiktaş, 3 maçtan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu 14 maçtaki 42 puanın yarısını kaybetmenin sıkıntısını yaşadı.

Düşüş korkutuyor

Güneş'in teknik direktörlüğünde siyah-beyazlı takımın performansı her sezon biraz daha düştü.

Şenol Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'daki deplasman maçlarında 36 puan toplayan Beşiktaş, bir sonraki sezon 34 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise dışarıda 17 maçta 26 puan elde edebildi. Bu sezonki ilk 3 deplasman maçında 5 puan çıkarabilen siyah-beyazlı takım, dışarıda oynayacağı 14 maç için kötü sinyal verdi.