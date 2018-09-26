    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş camiası aynı fikirde: "3 puanı kaçırdık"

    Beşiktaş camiası aynı fikirde: 3 puanı kaçırdık
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Siyah-beyazlılar, “İyi oynayan bizdik. Hakkı bu değildi” derken, yöneticiler ise “Neden gereksiz bir şekilde korkup geriye çekildik” yorumları yaptılar

    Beşiktaş'ta 'de alınan beraberlikte bazı kesimler 1 puanın kötü olmadığını söylese de genel görüş 3 puanın kaçtığı yönünde. Babel'in golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah-beyazlı takımın dün sabahki antrenmanında futbolcuların "Kazanabileceğimiz bir maçta 1 puana razı olduk. 14 yıllık seriyi bitirebilirdik" şeklinde kritik yaptıkları bildirildi.

    GEREKSİZ TEDBİR

    Yönetim bazında yapılan maç sohbetlerinde ise "Nedensiz bir şekilde geriye çekildik. Takım neden korktu. Daha iyi oynayan taraf bizdik" sözleriyle memnuniyetsizliği dile getirdikleri gelen haberler arasında. Siyah-beyazlı taraftarların da sonuç hakkındaki yorumları farklı değil. Sosyal medyadaki yorumlarda 'in gereksiz şekilde tedbirli davnanıp takımı geriye çektiği eleştirileri yapıldı.

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