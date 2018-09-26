Beşiktaş camiası aynı fikirde: "3 puanı kaçırdık"
Siyah-beyazlılar, “İyi oynayan bizdik. Hakkı bu değildi” derken, yöneticiler ise “Neden gereksiz bir şekilde korkup geriye çekildik” yorumları yaptılar
Beşiktaş'ta Kadıköy'de alınan beraberlikte bazı kesimler 1 puanın kötü olmadığını söylese de genel görüş 3 puanın kaçtığı yönünde. Babel'in golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah-beyazlı takımın dün sabahki antrenmanında futbolcuların "Kazanabileceğimiz bir maçta 1 puana razı olduk. 14 yıllık seriyi bitirebilirdik" şeklinde kritik yaptıkları bildirildi.
GEREKSİZ TEDBİR
Yönetim bazında yapılan maç sohbetlerinde ise "Nedensiz bir şekilde geriye çekildik. Takım neden korktu. Daha iyi oynayan taraf bizdik" sözleriyle memnuniyetsizliği dile getirdikleri gelen haberler arasında. Siyah-beyazlı taraftarların da sonuç hakkındaki yorumları farklı değil. Sosyal medyadaki yorumlarda Şenol Güneş'in gereksiz şekilde tedbirli davnanıp takımı geriye çektiği eleştirileri yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!