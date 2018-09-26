    26 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    derbisinin ardından maçının hazırlıklarına dün başlayan , bugün yağmur altında yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

    'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan , bu maçın hazırlıklarına yağmur altında devam etti. derbisinin ardından antrenmanlarına ara vermeden başlayan ve dün basına kapalı olarak çalışan siyah-beyazlılar, bugün Ümraniye 'nde yönetiminde yağmur altında basına açık olarak idman yaptı. Adriano ve Atiba'nın yer almadığı çalışma, düz koşuyla başlarken, daha sonra futbolcular kuvvet antrenmanı yaptı. Kuvvet antrenmanının ardından istasyon çalışması yapan siyah-beyazlılar, daha sonra 3 grup halinde top kapma idmanı yaptı. Futbolcular şut ve bire bir adam geçme çalışmasının ardından son bölümde taktik ağırlıklı çalıştı.
    Antrenmanın başında Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının bitiminin ardından hakem 'la girdiği diyalog sonrasında kırmızı kart gören 'le bir müddet konuştu.

    Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.

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