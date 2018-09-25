    25 Eylül 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

    Beşiktaşta Kayserispor maçı hazırlıkları
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    , 'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda derbi maçta forma giyen isimler salonda yenileme çalışması yaptı.

    Diğer futbolcular ısınma ve istasyon koşularıyla esneme çalışması yaparak idmana başladı. Ayak tenisi, 5'e 2 top kapma ve pas, dar alanda oyunun yanı sıra kontrollü pas çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

    yarın 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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