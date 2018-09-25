    25 Eylül 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ''Özlenen tablo buydu''

    Beşiktaştan Fenerbahçeye teşekkür
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    , ile 'de oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Dün gece sahada oynanan oyun ve skor her iki tarafı da memnun etmese de geçmiş yıllarda yaşanan gerginliklerin ve olayların olmaması özellikle Beşiktaş cephesi tarafından çok olumlu görüldü ve 'özlenen tablo buydu' şeklinde değerlendirildi.

    Siyah beyazlıların başkanı uzun bir aradan sonra 12 yönetici arkadaşı ile beraber Ülker Stadı'nda yerini alırken başkan Orman, karşılaşmayı Başkanı ile yan yana seyretti. Siyah beyazlı yöneticiler de Fenerbahçe'nin protokol tribününde kendilerine gösterilen misafirperverlikten son derece memnun kaldıklarını belirterek, 2'nci devre Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede aynı konukseverliği sergileyeceklerini ifade ettiler.

    ''Özlenen tablo buydu''

    Fikret Orman ile beraber maça giden 12 yöneticiden 11'i maçı protokol tribününden seyrederken, ise karşılaşmayı kız kardeşi ile birlikte siyah beyazlı taraftarların arasında deplasman tribününden seyretmeyi tercih etti.

    Karşılaşmayla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Mahmutyazıcıoğlu, geçmiş yılların aksine deplasman tribününde de çok önemli değişimlerin olduğunu ifade etti.

    Beşiktaş'ın Kayserispor ile ilk maçı deplasmanda oynaması gündemde

    Mahmutyazıcıoğlu, mücadeleyi deplasman tribününde taraftarlarıyla birlikte izlemesiyle ilgili olarak, ''Ben karşılaşmayı protokol tribünü yerine kız kardeşimle birlikte taraftarlarımızın arasında seyretmeyi tercih ettim. Gerçekten protokol tribününde seyreden yönetici arkadaşlarım ve ağabeylerim gibi biz de deplasman tribününde çok rahat bir maç seyrettik. Bir kere kulaklarımızı sağır eden müzik sistemi yoktu ve taraftarlarımızla tezahüratlarımızı rahatlıkla yaptık. Kafeterya bölümü sorunsuz bir şeklide çalıştı ve taraftarlarımız ihtiyaçlarını giderdiler. Her şey çok iyiydi. Özlediğimiz tablo buydu. Başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe Yönetimi'ne ve stat sorumlularına teşekkür ediyoruz. 'de hiçbir olumsuzluk ve gerginlik olmadan maç seyretmek gerçekten güzel bir duyguymuş. Maçı kazanabilirdik ama maalesef berabere kaldık. Hakem adına da konuşulacak bir şeyin olmaması gecenin güzel anlarından birisiydi'' diye konuştu.

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