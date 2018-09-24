Tolgay Arslan: Golü yiyince kontrolü kaybettik
Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Golü yedikten sonra kontrolü kaybettiklerini belirten Tolgay Arslan, "Öncelikle ilk yarı kontrollü başlamak istedik, öne de geçtik. İkinci yarı daha istekli başladık fırsatlar bulduk ancak ortada hiçbir şey yokken golü yedik. Burada 3 puanı hak ettik ama olmadı, 2 puan kaybettik. Haftaya Kayseri maçı var hatalarımıza çalışıp daha iyi olacağız inşallah" dedi.
ARSLAN: "GELECEK HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Atiba'nın uzun zamandır oynamadığını ama bugünkü maçta gösterdiği performansta bunun etkisinin olmadığını ifade eden Arslan, "Atiba uzun zamandır oynamamıştı. Bugün iyi oynadı. İlk yarı kontrollü başladık ama sonrasında golü yiyince kontrolü kaybettik. Daha iyi oynamamız gerekiyor. 3'e 1 oynadık, daha dikkatli olamamız gerekiyor. Gelecek hafta daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.
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