Atiba Hutchinson: "3 puan için elimizden geleni yaptık"

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson şöyle konuştu:

"Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da üç puan için oynadı. Üç puan için elimizden geleni yaptık. Yediğimiz bir golle iki puan bıraktık. Birçok olumlu nokta vardı, genel olarak olumlu bir maçtı. Önümüze bakacağız."