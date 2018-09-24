    25 Eylül 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Atiba Hutchinson: "3 puan için elimizden geleni yaptık"

    Atiba: 3 puan için elimizden geleni yaptık
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'ın Kanadalı orta saha oyuncusu , derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

    lı futbolcu şöyle konuştu:

    "Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da üç puan için oynadı. Üç puan için elimizden geleni yaptık. Yediğimiz bir golle iki puan bıraktık. Birçok olumlu nokta vardı, genel olarak olumlu bir maçtı. Önümüze bakacağız."

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Kadıköyde Quaresma krizi! Kadıköy'de Quaresma krizi!
    Tolgay Arslan: Golü yiyince kontrolü kaybettik Tolgay Arslan: Golü yiyince kontrolü kaybettik
    Şenol Güneş, Kadıköyde yine kazanamadı Şenol Güneş, Kadıköy'de yine kazanamadı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör