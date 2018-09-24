Şenol Güneşten Ljajic açıklaması

24 Eylül 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Şenol Güneş'ten Ljajic açıklaması
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
"Medel ve Adriano dışında bir sıkıntımız yok. Güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Umarım bu güzelliklere karşı iyi bir performans sergileriz. Maçı taşıma açısında Babel'le başlamanın daha uygun olacağını düşündüm. Babel ve Lens'in güçlü olduğu dönemde ikisini bir arada kullanmak istedim. Ljajic ile de başlayabilirdim. Ljajic'e oyun içerisinde her zaman ihtiyaç olabilir. Ljajic ile başlayıp daha yumuşak bir orta saha mı, Atiba ile başlayıp daha sert bir orta saha mı? Başlangıç olarak böyle bir kadro uygun gördüm."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!