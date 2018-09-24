Şenol Güneşten Ljajic açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Medel ve Adriano dışında bir sıkıntımız yok. Güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Umarım bu güzelliklere karşı iyi bir performans sergileriz. Maçı taşıma açısında Babel'le başlamanın daha uygun olacağını düşündüm. Babel ve Lens'in güçlü olduğu dönemde ikisini bir arada kullanmak istedim. Ljajic ile de başlayabilirdim. Ljajic'e oyun içerisinde her zaman ihtiyaç olabilir. Ljajic ile başlayıp daha yumuşak bir orta saha mı, Atiba ile başlayıp daha sert bir orta saha mı? Başlangıç olarak böyle bir kadro uygun gördüm."