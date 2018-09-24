    24 Eylül 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten Ljajic açıklaması

    Şenol Güneşten Ljajic açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Beşiktaş , derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    İşte 'in açıklamaları:

    " ve Adriano dışında bir sıkıntımız yok. Güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Umarım bu güzelliklere karşı iyi bir performans sergileriz. Maçı taşıma açısında Babel'le başlamanın daha uygun olacağını düşündüm. Babel ve Lens'in güçlü olduğu dönemde ikisini bir arada kullanmak istedim. Ljajic ile de başlayabilirdim. Ljajic'e oyun içerisinde her zaman ihtiyaç olabilir. Ljajic ile başlayıp daha yumuşak bir orta saha mı, Atiba ile başlayıp daha sert bir orta saha mı? Başlangıç olarak böyle bir kadro uygun gördüm."

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