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Quaresma'dan 2. dalya
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma derbilerde kendisini gösteriyor.
Kara Kartal'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye attığı son beş golün üçünde Quaresma'nın etkisi var. Portekizli futbolcu Beşiktaş'ın attığı 5 golün 2'sini atarken 1'de asist yaptı. Öte yandan Q7, bugün Beşiktaş formasıyla 200. maçına çıkıp 2. kez dalya yapacak.
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