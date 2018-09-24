    24 Eylül 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Quaresma'dan 2. dalya

    Q7den 2. dalya
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu derbilerde kendisini gösteriyor.

    'ın 'de 'ye attığı son beş golün üçünde Quaresma'nın etkisi var. Portekizli futbolcu 'ın attığı 5 golün 2'sini atarken 1'de asist yaptı. Öte yandan Q7, bugün Beşiktaş formasıyla 200. maçına çıkıp 2. kez dalya yapacak.
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