    24 Eylül 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın en büyük silahi Quaresma, Pepe ve Babel

    Beşiktaşın en büyük silahı QPR
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'ta gözler ve ile birlikte takımın en çok gol atan oyuncusu Babel'de olacak.

    Ligde 3 gol atan ve Babel ile 4 asisti bulunan , derbide de 'in en etkili hücum silahları durumunda. Akhisar, ve 'ya 3 gol atan Babel takımın gol yükünü sırtlıyor. , Babel'in bu sezon gol attığı lig maçlarında Malatya ve Akhisar'ı yenerken, Bursa sınavından da 1 puan çıkardı. Takımın diğer bir etkili ismi ise Pepe oldu. Akhisar, ve Malatya maçlarında gol atan Pepe, 6 puan kazandırdı. Pepe skora yaptığı katkı ile Güneş'in duran toplardaki silahlarından oldu. Gollerin hazırlanmasındaki en büyük katkı ise Quaresma'dan geldi. Portekizli, ligdeki 4 maçta 4 asist yaptı. Özellikle Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan Q7, 'ın geri dönüşüne katkı verdi.
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