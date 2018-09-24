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Beşiktaş'ın en büyük silahi Quaresma, Pepe ve Babel
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Beşiktaş'ta gözler Quaresma ve Pepe ile birlikte takımın en çok gol atan oyuncusu Babel'de olacak.
Ligde 3 gol atan Pepe ve Babel ile 4 asisti bulunan Quaresma, derbide de Şenol Güneş'in en etkili hücum silahları durumunda. Akhisar, Bursa ve Malatya'ya 3 gol atan Babel takımın gol yükünü sırtlıyor. Kartal, Babel'in bu sezon gol attığı lig maçlarında Malatya ve Akhisar'ı yenerken, Bursa sınavından da 1 puan çıkardı. Takımın diğer bir etkili ismi ise Pepe oldu. Akhisar, Antalya ve Malatya maçlarında gol atan Pepe, 6 puan kazandırdı. Pepe skora yaptığı katkı ile Güneş'in duran toplardaki silahlarından oldu. Gollerin hazırlanmasındaki en büyük katkı ise Quaresma'dan geldi. Portekizli, ligdeki 4 maçta 4 asist yaptı. Özellikle Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan Q7, Beşiktaş'ın geri dönüşüne katkı verdi.
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