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    BEŞİKTAŞ

    Negredo'dan derbi paylaşımı

    Negredodan derbi paylaşımı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan 'ın eski golcüsü Alvaro , sosyal medyada hesabından derbi paylaşımı yaptı

    İspanyol golcü, derbide 'in 39. dakikada attığı gol sonrası sevincini Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

    İşte o paylaşım:

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