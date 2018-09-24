Negredodan derbi paylaşımı

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Negredo'dan derbi paylaşımı
Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018
Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr'a transfer olan Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, sosyal medyada hesabından derbi paylaşımı yaptı
İspanyol golcü, derbide Ryan Babel'in 39. dakikada attığı gol sonrası sevincini Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
İşte o paylaşım:
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