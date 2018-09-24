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Beşiktaş'ta Ljajic yok, Babel forvet
Giriş Tarihi: 24.09.2018
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısında Adem Ljajic'i yedek oturturken, Babel'i ise forvette sahaya sürdü.
Beşiktaş'ın Torino'dan transferi Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisine yedek soyundu. Siyah-beyazlı forma altında boy gösterdiği karşılaşmalarda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Adem Ljajic, Kadıköy deplasmanında yedek kalırken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir diğer tercihi de Larin oldu. Kanadalı golcüyü yedek oturtan Güneş, forvet hattında Babel'e, sol kanatta ise Jeremain Lens'e şans verdi.
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