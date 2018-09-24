    24 Eylül 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Ljajic yok, Babel forvet

    Ljajic yok, Babel forvet
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 24.09.2018

    'ta Teknik Direktör , karşısında 'i yedek oturturken, 'i ise forvette sahaya sürdü.

    'ın Torino'dan transferi , derbisine yedek soyundu. Siyah-beyazlı forma altında boy gösterdiği karşılaşmalarda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Adem Ljajic, deplasmanında yedek kalırken, Teknik Direktör 'in bir diğer tercihi de Larin oldu. Kanadalı golcüyü yedek oturtan Güneş, forvet hattında 'e, sol kanatta ise 'e şans verdi.

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