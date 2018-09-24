    24 Eylül 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta derbi öncesi Adriano şoku

    Beşiktaşta sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 Giriş Tarihi: 24.09.2018

    Correia, maçının kadrosuna alınmadı.

    'ta sakatlığı süren Correira, maçı kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlılarda derbide sol bekte görev yapacak.
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