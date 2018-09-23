Derbide yıldız oyunculara ekstra sorumluluk verecek olan usta hoca, idmanlarda şut çalıştırıyor; 3 isme “Gördüğünüz yerden vurun” diyor

Sarpsborg maçı sonrası derbi hazırlıklarına ara vermeden başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kafasındaki oyun sistemini de oturtmaya başladı. Takım halinde defans, hızlı pas oyun planını uygulamayı düşünen usta hoca, idmanlarda şut çalışması yaptırıyor. Güneş'in bu konuda ekstra görev vereceği isimler ise Babel, Ljajic ve Quaresma olacak. Antrenmanlarda Oğuzhan'dan bu isimlere şut atabilecekleri alan açmasını söyleyen siyah-beyazlı çalıştırıcının, 3 yıldıza "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun. Rakip kaleyi tehdit edecek her şeyi deneyin" talimatı verdiği bildirildi. Öte yandan oyunculara dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde tavsiye veren Güneş'in "F.Bahçe'nin güçlü silahları var, son halleri aldatmasın. Derbi her zaman derbidir. Dış etkilere kulaklarınızı tıkayın" dediği de gelen haberler arasında.