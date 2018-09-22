Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlarken, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.