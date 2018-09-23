    23 Eylül 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman'ın derbi karnesi

    Fikret Ormanın derbi karnesi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Spor Toto 'de yarın ile karşılaşacak , kulüp başkanı döneminde derbilerde galip gelmekte zorlanıyor.

    Siyah-beyazlı futbol takımı, 25 Mart 2012'de ilk kez başkanlığa seçilen döneminde Galatasaray ve ile toplamda 32 derbide karşılaştı.

    , Fikret Orman başkanlığında oynadığı derbilerin sadece 8'inde galip gelebildi. Söz konusu derbilerde 2'si hükmen olmak üzere 15 kez yenilen siyah-beyazlılar, 9 kez eşitliği bozamadı.

    Üçü Türkiye Kupası, biri TFF Süper Kupa, 28'i de 'de yapılan bu derbilerde 35 gol atan Beşiktaş, rakiplerinin 6'sı hükmen olmak üzere 51 gol bulmasını önleyemedi.

    Fenerbahçe'ye karşı 4 galibiyet

    Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 17 derbi maçtan 4'ünü kazandı, biri hükmen olmak üzere 8'ini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

    Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 19 gol atıp, 3'ü hükmen mağlubiyetten olmak üzere 28 gol yedi.

    Beşiktaş'ın derbi taktiği Zagreb maçından

    Galatasaray'ı da 4 kez yendi

    Fikret Orman, başkanlığı sırasında Galatasaray ile oynanan derbilerde 4 kez galibiyet sevinci yaşadı.

    Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Galatasaray ile oynadığı 15 maçın 4'ünde galip gelirken, 4'ünde berabere kaldı, 7'sini ise kaybetti.

    Bu süreçte sarı-kırmızılı takım ile oynadığı derbilerde 16 gol kaydeden Beşiktaş, rakibinden 3'ü hükmen mağlubiyetten dolayı 23 gol yedi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşın derbi taktiği Zagreb maçından Beşiktaş'ın derbi taktiği Zagreb maçından
    Derbinin hükmen galipleri Derbinin 'hükmen' galipleri
    Dış basından flaş iddia! Yıldız golcü ocakta Kartal Dış basından flaş iddia! Yıldız golcü ocakta Kartal
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör