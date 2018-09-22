    22 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Tolgay ve Vida'da müthiş yükseliş!

    Tolgay ve Vidada müthiş yükseliş!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    'ta ve ’nın piyasa değerlerindeki değişim dikkat çekiyor.

    Siyah-beyazlı takımın kadrosunda yer alan futbolcular arasında değeri geçtiğimiz yıla en fazla artış gösteren futbolcular Tolgay ve oldu. Tolgay'ın geçtiğimiz yıl 3 milyon euro olan transfermarkt değeri, bu yıl 7.5 milyon euro seviyesine yükseldi. 'de piyasa değeri en fazla artan 5. futbolcu olan Tolgay, 1 yıl içerisinde değerini yüzde 150 oranında artırdı. 'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida'nın değeri ise 1 yılda yüzde 128 oranında arttı ve geçtiğimiz yıl 8.5 milyon euro olan transfermarkt değeri bu yıl 12 milyon euro'ya yükseldi.

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