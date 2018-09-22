Tolgay ve Vidada müthiş yükseliş!

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan ve Vida’nın piyasa değerlerindeki değişim dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı takımın kadrosunda yer alan futbolcular arasında değeri geçtiğimiz yıla en fazla artış gösteren futbolcular Tolgay ve Vida oldu. Tolgay'ın geçtiğimiz yıl 3 milyon euro olan transfermarkt değeri, bu yıl 7.5 milyon euro seviyesine yükseldi. Süper Lig'de piyasa değeri en fazla artan 5. futbolcu olan Tolgay, 1 yıl içerisinde değerini yüzde 150 oranında artırdı. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla başarılı bir performans sergileyen Vida'nın değeri ise 1 yılda yüzde 128 oranında arttı ve geçtiğimiz yıl 8.5 milyon euro olan transfermarkt değeri bu yıl 12 milyon euro'ya yükseldi.