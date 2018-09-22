    22 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta forvet var gol yok

    Forvet var gol yok
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Elinde 3 santrforu olan ; savunmacılardan daha çok verim aldı. Atılan 27 golün sadece 7’si forvetlerden geldi

    Her sezon santrfor bölgesinde değişikliğe giden ve takımın en çok değişen hattı olan hücum bölgesi bu sezon şu ana dek siyah-beyazlıları tatmin etmedi. bu sezon forvette görev yapan oyuncularından gol katkısı almakta büyük sıkıntı yaşıyor. 'da santrforlar adına son golü takımdan geçen hafta ayrılan Alvaro Negredo kaydetti. Buna karşın savunmada görev alan isimler, bu sezon forvet oyuncularından daha çok gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, santrforları ile 7 kez fileleri havalandırdı, bu süreçte savunma oyuncuları ise toplam 9 gole imza attı. Stoperde görev yapan , 5 kez gol sevinci yaşarken, ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sağ bektegörev yapan 2 gol atarken, sol bekte görev yapan ile savunmanın göbeğinde oynayan Enzo Roco birer defa gol sevinci yaşadı. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada toplam 27 gol atan Beşiktaş'ta santrforlar bunların sadece 7'sini kaydetti.

    3 İSİM ONAR MAÇTIR SUSKUN

    Kartal'ın 23 yaşındaki oyuncusu Larin de performansıyla beklentileri karşılayamadı. Cyle Larin, Vagner Love ve 'ten oluşan forvet üçlüsü onar resmi maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı. Larin bu sezon 3, Love 1 gol attı. Mustafa Pektemek ise son dönemde kadroya bile giremiyor.

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