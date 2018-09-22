Elinde 3 santrforu olan Beşiktaş; savunmacılardan daha çok verim aldı. Atılan 27 golün sadece 7’si forvetlerden geldi

Her sezon santrfor bölgesinde değişikliğe giden ve takımın en çok değişen hattı olan hücum bölgesi bu sezon şu ana dek siyah-beyazlıları tatmin etmedi. Beşiktaş bu sezon forvette görev yapan oyuncularından gol katkısı almakta büyük sıkıntı yaşıyor. Kara Kartal'da santrforlar adına son golü takımdan geçen hafta ayrılan Alvaro Negredo kaydetti. Buna karşın savunmada görev alan isimler, bu sezon forvet oyuncularından daha çok gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, santrforları ile 7 kez fileleri havalandırdı, bu süreçte savunma oyuncuları ise toplam 9 gole imza attı. Stoperde görev yapan Pepe, 5 kez gol sevinci yaşarken, Ryan Babel ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sağ bektegörev yapan Gökhan Gönül 2 gol atarken, sol bekte görev yapan Caner Erkin ile savunmanın göbeğinde oynayan Enzo Roco birer defa gol sevinci yaşadı. Bu sezon 12 resmi karşılaşmada toplam 27 gol atan Beşiktaş'ta santrforlar bunların sadece 7'sini kaydetti.

3 İSİM ONAR MAÇTIR SUSKUN

Kartal'ın 23 yaşındaki oyuncusu Larin de performansıyla beklentileri karşılayamadı. Cyle Larin, Vagner Love ve Mustafa Pektemek'ten oluşan forvet üçlüsü onar resmi maçtır fileleri havalandırmayı başaramadı. Larin bu sezon 3, Love 1 gol attı. Mustafa Pektemek ise son dönemde kadroya bile giremiyor.