    22 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan 'acil' zemin operasyonu!

    Beşiktaştan acil zemin operasyonu!
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Yönetimi, 'ın bozulan zeminini tamamen değiştiriyor. Yurt dışından getirilecek yeni nesil çim tohumları, maçından hemen sonra ekilecek, 22 günlük süreçte zemin eski haline dönecek.

    Bozulan zemini nedeniyle son dönemde eleştiri konusu olan 'a milli arada yeni çim ekilecek. Shakira konserinden sonra ortaya çıkan hastalık yüzünden zemini bir türlü toparlayamayan , yurt dışından getirilecek yeni nesil çim tohumlarıyla sahayı tedavi edecek.

    Fenerbahçe derbisinin ardından içeride ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın ertesi günü hibrit çim için yeniden düğmeye basacak. 'ın, Kayserispor maçından sonra 'la da deplasmanda karşılaşacak olması ve 'e verilecek milli arayı fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlılar 22 günlük süreçte zemini baştan aşağıya değiştirecek.

    Rize maçıyla birlikte yeni zemin üzerinde taraftarının karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ta, zeminin iyileşmesinin ardından Vodaone Park'ta konser etkinliklerine daha çok özen gösterileceği ifade edildi. Yeni nesil çim tohumlarının bir haftada patlaması nedeniyle, milli arada zemini kurtaracak olan yönetim, BJK 'nde de aynı yöntemle iyileştirme yapacak.

    Sezon başından bu yana kötü zeminden olumsuz etkilenen siyah-beyazlı futbolcuların, "İyi oynamayı geçtik, sakatlanma riskinden çekiniyoruz" diye konuştukları öğrenildi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Dev derbi öncesi Cocu ve Güneşten akıl oyunları! Dev derbi öncesi Cocu ve Güneş'ten akıl oyunları!
    Tolgay ve Vidada müthiş yükseliş! Tolgay ve Vida'da müthiş yükseliş!
    Güneşten derbi öncesi takıma uyarı! Güneş'ten derbi öncesi takıma uyarı!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör