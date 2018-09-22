Beşiktaştan acil zemin operasyonu!

Beşiktaş Yönetimi, Vodafone Park'ın bozulan zeminini tamamen değiştiriyor. Yurt dışından getirilecek yeni nesil çim tohumları, Kayserispor maçından hemen sonra ekilecek, 22 günlük süreçte zemin eski haline dönecek.

Bozulan zemini nedeniyle son dönemde eleştiri konusu olan Vodafone Park'a milli arada yeni çim ekilecek. Shakira konserinden sonra ortaya çıkan hastalık yüzünden zemini bir türlü toparlayamayan Beşiktaş, yurt dışından getirilecek yeni nesil çim tohumlarıyla sahayı tedavi edecek.

Fenerbahçe derbisinin ardından içeride Kayserispor ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın ertesi günü hibrit çim için yeniden düğmeye basacak. Kartal'ın, Kayserispor maçından sonra Konyaspor'la da deplasmanda karşılaşacak olması ve Süper Lig'e verilecek milli arayı fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlılar 22 günlük süreçte zemini baştan aşağıya değiştirecek.

Rize maçıyla birlikte yeni zemin üzerinde taraftarının karşısına çıkacak olan Beşiktaş'ta, zeminin iyileşmesinin ardından Vodaone Park'ta konser etkinliklerine daha çok özen gösterileceği ifade edildi. Yeni nesil çim tohumlarının bir haftada patlaması nedeniyle, milli arada zemini kurtaracak olan yönetim, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde de aynı yöntemle iyileştirme yapacak.

Sezon başından bu yana kötü zeminden olumsuz etkilenen siyah-beyazlı futbolcuların, "İyi oynamayı geçtik, sakatlanma riskinden çekiniyoruz" diye konuştukları öğrenildi.