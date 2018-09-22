    22 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan taraftarlarına bilgilendirme

    Beşiktaştan taraftarlarına bilgilendirme
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Beşiktaş Kulübü, maça gidecek olan taraftarları için bilgilendirmede bulundu.

    Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesinde siyah-beyazlı kulüp, karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarına bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız stadyuma toplu olarak götürülecektir. Taraftarlarımızın 24 Eylül Pazartesi günü Vodafone Park kuzey kale arkasındaki belediye park alanında buluşmaları gerekmektedir.

    Hareket saati 17.00'dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir. Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz."
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