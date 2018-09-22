    22 Eylül 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye fair play çağrısı

    Beşiktaştan Fenerbahçeye fair play çağrısı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    , F.Bahçe derbisi için çağrısı yaptı. ‘Gösterilecek ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz” denildi

    Beşiktaş, pazartesi günü ile oynayacakları derbi öncesi dostluk mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, taraftarının da Ülker Stadı'ndaki maçta deplasman tribünündeki yerini alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İster siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz. Sadece iyi futbol ve 'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur. Fenerbahçe Kulübüne, gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."

    KADIKÖY'E PANCU HAZIRLIĞI

    Beşiktaştaraftarlar, derbi için organizasyonu yapıyor. Sosyal medyada örgütlenen siyahbeyazlılar, maça 3 bin adet Pancu fotoğrafıyla gideceklerini bildirdiler. Pancu, ' Panteri' olarak anılıyor.

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