Beşiktaştan Fenerbahçeye fair play çağrısı

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye fair play çağrısı
Beşiktaş, F.Bahçe derbisi için fair play çağrısı yaptı. ‘Gösterilecek ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz” denildi
Beşiktaş, pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi dostluk mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş taraftarının da Ülker Stadı'ndaki maçta deplasman tribünündeki yerini alacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "İster siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz. Sadece iyi futbol ve fair play'in akıllarda kalması en büyük arzumuzdur. Fenerbahçe Kulübüne, gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."
KADIKÖY'E PANCU HAZIRLIĞI
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi için Pancu organizasyonu yapıyor. Sosyal medyada örgütlenen siyahbeyazlılar, maça 3 bin adet Pancu fotoğrafıyla gideceklerini bildirdiler. Pancu, 'Kadıköy Panteri' olarak anılıyor.
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