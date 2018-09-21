22 Eylül 2018, Cumartesi
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"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, "Burası çok büyük bir kulüp. Burada çok iyi bir kadro var. Bu kişisel olarak benim açımdan da çok büyük bir fırsattı" dedi. Siyah-beyazlı kulübe özel açıklamalarda bulunan Sırp futbolcu Ljajic'in açıklamaları şöyle;
Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018
"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Beşiktaş'ın beni istediğini duyduğumda gerçekten çok memnun kaldım. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Burada çok iyi bir kadro var. Bu kişisel olarak benim açımdan da çok büyük bir fırsattı. Değerimi kanıtlayabilmem için, bir oyuncu olarak burada daha iyi noktalara gelebilmem için, gelişebilmem için çok büyük bir fırsattı. Ben de bunu değerlendirip gelmeye karar verdim.
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