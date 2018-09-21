Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."

"BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"



Beşiktaş'ın beni istediğini duyduğumda gerçekten çok memnun kaldım. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Burada çok iyi bir kadro var. Bu kişisel olarak benim açımdan da çok büyük bir fırsattı. Değerimi kanıtlayabilmem için, bir oyuncu olarak burada daha iyi noktalara gelebilmem için, gelişebilmem için çok büyük bir fırsattı. Ben de bunu değerlendirip gelmeye karar verdim.





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