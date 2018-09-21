Quaresmadan Fenerbahçe maçı için söz

21 Eylül 2018, Cuma
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"Bu formayla ilk derbim ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"
Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018
Ricardo Quaresma, kendine ait bir sosyal medya hesabından derbi öncesi paylaşımda bulundu.
İlk oynadığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hareketlerinin videosunu koyan Quaresma, şu ifadeleri kullandı:
"Bu formayla ilk derbim ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"
My first derby https://t.co/m9NpBpQQi2— Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) 21 Eylül 2018
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