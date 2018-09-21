    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz

    Quaresmadan Fenerbahçe maçı için söz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    , kendine ait bir sosyal medya hesabından derbi öncesi paylaşımda bulundu.

    İlk oynadığı - derbisindeki hareketlerinin videosunu koyan Quaresma, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu formayla ilk derbim ve 24'ünde yine derbi var! Bu stadyuma geri döneceğim ve harika bir derbi daha oynayacağım. Bu kulübü temsil etmek ve bu formayı giymek için dünyanın tüm hazzıyla geri geleceğim. Teşekkürler Beşiktaş, bana verdiğiniz tüm destek için teşekkürler taraftarlar. Sonsuza dek Beşiktaş!"


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