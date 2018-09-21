    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Loris Karius'un menemen keyfi

    Loris Kariusun menemen keyfi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 21.09.2018

    ’ın kaleci  Nişantaşı'nda kahvaltı yaparken görüntülendi.

    Şampiyonlar Ligi finalinde 'e karşı yediği gollerden sonra performansı tartışma konusu olan ve 'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı kaleci Loris Kairus (25) Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

    Kairus, erken saatlerde gittiği bir mekanda kahvaltı yaptı. Dünyaca ünlü file bekcisi; özellikle menemen, kandıra manda kaymağı, bal, ve detox sağlıklı içeceklerden oluşan kahvaltısını yaparken görüntülendi.

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