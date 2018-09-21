Loris Kariusun menemen keyfi

21 Eylül 2018, Cuma
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Loris Karius'un menemen keyfi
Giriş Tarihi: 21.09.2018
Beşiktaş’ın Alman kaleci Loris Karius Nişantaşı'nda kahvaltı yaparken görüntülendi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yediği gollerden sonra performansı tartışma konusu olan ve Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Kairus (25) Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Kairus, erken saatlerde gittiği bir mekanda kahvaltı yaptı. Dünyaca ünlü file bekcisi; özellikle menemen, kandıra manda kaymağı, bal, ve detox sağlıklı içeceklerden oluşan kahvaltısını yaparken görüntülendi.
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