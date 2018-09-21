    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 21.09.2018

    , 'in 6'ncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

    Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı.
    Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, derbi hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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