Beşiktaştan derbi mesajı!

Beşiktaş Kulübü, Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklama yayınladı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde;

"Futbolun Güzelliklerinin Yaşandığı ve Konuşulduğu Bir Derbi Olsun!

Ebedi dost ezeli rakibimiz Fenerbahçe ile 24 Eylül 2018 Pazartesi akşamı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacağımız derbi karşılaşmasında deplasman tribününde taraftarımız da takımımızı yalnız bırakmayacak, tribündeki yerlerini alacak.



Bu uygulamanın devam edebilmesi için; ister siyah beyaza ister sarı laciverte gönül versin, her futbolseverin sahadaki oyundan keyif aldığı, sadece güzel anlarıyla hatırlanan unutulmaz bir derbi olmasını istiyoruz.



Türk futbolu artık dünya futbol arenasının da yakından takip ettiği ve canlı yayınlanan maçlarla onlarca ülkeden seyredilip büyük bir ilgiye sahip hale gelmiştir. Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmayı yine dünyada milyonlar izlerken sadece iyi futbol ve fair playin akıllarda kalması en büyük arzumuzdur.



Her iki takımın taraftarını da; futbolun güzelliklerinin yaşandığı, küfürsüz ve tribünleriyle dünyaya örnek bir derbi karşılaşmasına davet ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gösterecekleri ev sahipliği için şimdiden teşekkür ederiz."



Beşiktaş JK