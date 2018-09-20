    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Sarpsborg Teknik Direktörü Bakke: "Beşiktaş finale kadar gidebilir"

    Geir Bakke: Beşiktaş finale kadar gidebilir
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Sarpsborg Geir Bakke, I Grubu ilk maçında 3-1 mağlup oldukları karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor" dedi.

    Geir Bakke, basın toplantısında şunları söyledi;

    "Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi tamamlandı. Oyun planımız buna yönelikti. daha kaliteliydi ve yakaladıkları pozisyonları da değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdik ama sonuçta kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. Taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum."

    "BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"
    Beşiktaş'ın 'nde sonuna kadar devam edebileceğini söyleyen Bakke, " gibi takımlara karşı mücadele ettik ama Beşiktaş daha iyi bir ekip. İnanıyorum ki sonuna kadar gidecekler. Şampiyonlar Ligi için kadroları yeterli olmayabilir ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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