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Şenol Güneş: "Sarpsborg bizi zorlayacaktır"
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynayacakları Sarpsborg maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
"İlk maçı iyi bir oyunla, galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Rakibimiz kağıt üzerinde en zayıf görünen rakip, ama bizi burada zorlayacaklardır. Takım halinde iyi oynamaları bizi zorlayabilir."
"Sistem olarak sağa sola öne arkaya yardımlaşmayı iyi yapabilen ve mesafeyi iyi koruyabilen bir takım. Sabırlı olmak istiyoruz. Becerilerimizi, uyumumuzu iyi kullanıp maçı almak istiyoruz."
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