    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş: "Sarpsborg bizi zorlayacaktır"

    Şenol Güneş: Sarpsborg bizi zorlayacaktır
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynayacakları Sarpsborg maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    İşte 'in açıklamaları:

    "İlk maçı iyi bir oyunla, galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Rakibimiz kağıt üzerinde en zayıf görünen rakip, ama bizi burada zorlayacaklardır. Takım halinde iyi oynamaları bizi zorlayabilir."

    "Sistem olarak sağa sola öne arkaya yardımlaşmayı iyi yapabilen ve mesafeyi iyi koruyabilen bir takım. Sabırlı olmak istiyoruz. Becerilerimizi, uyumumuzu iyi kullanıp maçı almak istiyoruz."

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