    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı

    Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    , eski futbolcusu ’in babası 'in vefat etmesi sebebiyle Sırp futbolcuya başsağlığı mesajı yayınladı.

    , eski futbolcusu 'i unutmadı. Sırp stoperin babasının hayatını kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası 'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

    Geçen sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

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