21 Eylül 2018, Cuma
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Geçen sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.
Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusko Tosic’in babası Milorad Tosic'in vefat etmesi sebebiyle Sırp futbolcuya başsağlığı mesajı yayınladı.
Beşiktaş, eski futbolcusu Dusko Tosic'i unutmadı. Sırp stoperin babasının hayatını kaybetmesi üzerine siyah-beyazlılar sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.
Eski futbolcumuz Dusko Tosic'in babası Milorad Tosic'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) 20 Eylül 2018
Tosic ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/YaAqjaP13n
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