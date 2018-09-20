    21 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre 858 gün sonra 11’de

    Gökhan Töre 858 gün sonra 11’de
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u konuk eden ’ta, ilk 11’de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu tam 858 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11’de oynadı.

    'ta 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev aldığı ilk sezonun 33. Haftasında oynanan mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Gökhan Töre, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü 'in başında olduğu West Ham'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde yaşadığı sakatlığın ardından kiralık sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'a geri dönen Töre, tam 858 gün sonra Sarpsborg mücadelesiyle ilk 11'de sahaya çıktı.

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