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Gökhan Töre 858 gün sonra 11’de
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u konuk eden Beşiktaş’ta, Gökhan Töre ilk 11’de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu tam 858 gün sonra Beşiktaş formasıyla ilk 11’de oynadı.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre 858 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta görev aldığı ilk sezonun 33. Haftasında oynanan Osmanlıspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Gökhan Töre, şampiyonlukla sonuçlanan sezonun ardından siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Slaven Bilic'in başında olduğu West Ham'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde yaşadığı sakatlığın ardından kiralık sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'a geri dönen Töre, tam 858 gün sonra Sarpsborg mücadelesiyle ilk 11'de sahaya çıktı.
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