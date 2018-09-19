    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Ricardo Quaresma: "Saygı görmedim"

    Quaresma: Saygı görmedim
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    ’ta kalmak istediğini ifade eden , Porto’yu her zaman seveceğini ancak Portekiz’de asla hak ettiği saygı ve değeri görmediğini söyledi

    Ricardo Quaresma, ülkesinde yayınlanan 'Yüksek çözünürlük' isimli TV programında hayatındaki bilinmeyenleri anlattı. İlk olarak hayata bakışıyla ilgili konuşan Quaresma, "Doğam gereği şüpheci biriyim. İmajımın biraz kibirli olduğunu söylerler. Gerçekte durum böyle değildir. Bence aile çok önemli. Eşim ve üç çocuğum var. Bir de oynadığım kulüpler. Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp. Fakat, Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler" dedi. Quaresma, 2012'de Lizbon'un yakınlarındaki Chelas adlı bir yerleşim yerinde yaşadığı olayı unutamadığını belirterek, "Gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm" diye konuştu. Hayatında çok zorluklar yaşadığını belirten Quaresma, "Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, "Yaptıysa bu çingene yapmıştır" dediler. Bu tip sözler bana hep güç verirdi" yorumunu yaptı.

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