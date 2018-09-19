Ricardo Quaresma: "Saygı görmedim"

Beşiktaş’ta kalmak istediğini ifade eden Ricardo Quaresma, Porto’yu her zaman seveceğini ancak Portekiz’de asla hak ettiği saygı ve değeri görmediğini söyledi

Ricardo Quaresma, ülkesinde yayınlanan 'Yüksek çözünürlük' isimli TV programında hayatındaki bilinmeyenleri anlattı. İlk olarak hayata bakışıyla ilgili konuşan Quaresma, "Doğam gereği şüpheci biriyim. İmajımın biraz kibirli olduğunu söylerler. Gerçekte durum böyle değildir. Bence aile çok önemli. Eşim ve üç çocuğum var. Bir de oynadığım kulüpler. Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp. Fakat, Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler" dedi. Quaresma, 2012'de Lizbon'un yakınlarındaki Chelas adlı bir yerleşim yerinde yaşadığı olayı unutamadığını belirterek, "Gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm" diye konuştu. Hayatında çok zorluklar yaşadığını belirten Quaresma, "Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, "Yaptıysa bu çingene yapmıştır" dediler. Bu tip sözler bana hep güç verirdi" yorumunu yaptı.