    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta yeni yönetim mazbatasını aldı

    Beşiktaşta yeni yönetim mazbatasını aldı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    'ta dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

    Vodafone Park'ta yapılan törende 'ın mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk takdim etti. Yeni yöneticilerden Serdal Adalı'ya ise mazbatası olağanüstü seçimli genel kurul divan başkanı Şener Yurdakul tarafından verildi. Törenden sonra Fikret Orman ve yöneticiler, Fikret Orman'ın kızı tarafından gönderilen logolu pastayı kesti. Orman "Bizim mazbata töreninde aslında pasta töreni yok. Kızım göndermiş bana. Hep beraber yiyelim, tatlı bir başlangıç olsun" ifadelerini kullandı.

    Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.

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