    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu

    Derbinin iddaa oranları belli oldu
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    - maçının iddaa oranları belli oldu.

    'in 6. haftasında 'nin 'ı ağırlayacağı derbi maçın İddaa oranları belli oldu.

    Derbinin favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi. İddaa Fenerbahçe'ye 2.00 oran verirken, Beşiktaş 2.65, beraberlik ise 3.10 olarak belirlendi.

    29 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, saat 21:00'de başlayacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Süper Ligde haftanın 11i belli oldu! Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu!
    Spor Toto Süper Ligde görünüm Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    Jailson ve Benzia geçer not aldı Jailson ve Benzia geçer not aldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör