    19 Eylül 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ve takım yemekte buluştu

    Fikret Orman ve takım yemekte buluştu
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 17.09.2018

    Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımının teknik heyeti ve futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız ile yönetim kurulu üyelerimiz, Çengelköy Rigel Restoran'da teknik direktörümüz , teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile akşam yemeğinde buluştu." denildi.



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