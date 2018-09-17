Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı futbol takımının teknik heyeti ve futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Fikret Orman ile yönetim kurulu üyelerimiz, Çengelköy Rigel Restoran'da teknik direktörümüz Şenol Güneş, teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile akşam yemeğinde buluştu." denildi.